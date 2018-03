Ex-governador Goldman é submetido a uma cirurgia O ex-governador Alberto Goldman (PSDB) foi submetido a uma intervenção cirúrgica cardíaca hoje, no Instituto do Coração (Incor). O tucano foi internado no hospital ontem por volta das 7 horas e submetido a uma cineangiocoronariografia, procedimento que checa a presença de gordura nas artérias.