Ex-governador Garotinho recebe alta no Rio O ex-governador do Rio Anthony Garotinho recebeu alta na manhã de hoje do Hospital Quinta DOr, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Garotinho foi internado ontem com aumento de pressão e mal-estar. Ainda de acordo com a assessoria, foram realizados exames e nada de anormal foi acusado. O ex-governador deverá repousar em casa por um ou dois dias.