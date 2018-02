Ex-governador é condenado pelo TCU O Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas do ex-governador do Acre Romildo Magalhães da Silva e o condenou, solidariamente ao ex-diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre Fernando da Conceição, a pagar R$ 1,5 milhão por supostas irregularidades na aplicação de verba federal para construção e pavimentação de estrada estadual. Cabe recurso.