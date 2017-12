Ex-governador do Rio Marcello Alencar é internado O presidente de honra do PSDB fluminense, o ex-governador Marcello Alencar, de 81 anos, está internado desde quinta-feira no hospital Barra D´Or, na Barra da Tijuca, zona oeste. Segundo a assessoria de imprensa, Alencar foi hospitalizado para investigar a origem de uma anemia. Não foi divulgado boletim médico. Marcello Alencar foi prefeito do Rio por duas vezes, pelo PDT, de 1983 a 1985 e de 1989 a 1992, quando rompeu com seu padrinho político, o ex-governador Leonel Brizola, e filiou-se ao PSDB. Ele governou o Estado entre 1995 e 1998. Em 2002, Alencar sofreu acidente vascular cerebral e desde então sua saúde está debilitada.