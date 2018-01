Ex-governador do Pará Hélio Gueiros morre em Belém O ex-governador do Pará Hélio Gueiros, de 86 anos, morreu no começo da tarde de hoje, em Belém, segundo informações do governo do Estado. Gueiros, que sofria de insuficiência renal havia algum tempo, faleceu em casa. Ainda não há informação sobre onde serão realizados o velório e o enterro. Gueiros foi deputado federal, senador, governador do Pará de 1987 a 1990, e prefeito de Belém.