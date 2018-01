Ex-governador do MS segue internado em São Paulo O ex-governador do Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele deu entrada no hospital no último dia 18, com quadro de infecção brônquica. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital, o paciente apresenta melhora e boa evolução do estado clínico, mas continuará internado para realização de fisioterapia respiratória.