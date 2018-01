Ex-governador defende apuração de denúncias de corrupção a servidores de Roraima

Boa Vista - O ex-governador de Roraima, José de Anchieta Júnior (PSDB), disse que vai apurar a denúncia de que funcionários do seu governo teriam recebido propina da empresa americana Dallas Airmotive. Na última quarta-feira, 10, empresa confessou ter subornado funcionários públicos na America Latina, entre eles da Força Aérea Brasileira e do governo de Roraima, para conseguir fechar contratos no Brasil, Peru e Argentina.

"Estou à disposição de todos os órgãos envolvidos para qualquer tipo de esclarecimento. Caso se confirme envolvimento de servidores públicos do Governo de Roraima, que sejam punidos com os rigores da lei”, declarou Anchieta. A gestão do ex-governador teve contrato com a Dallas, que venceu uma concorrência internacional para fazer manutenção das turbinas do jato Lear Jet 55, de propriedade do governo estadual.

Em nota, o governador Chico Rodrigues (PSB), que era vice de Anchieta, informou que seu governo não tem contrato com a Dallas Airmotive e que “não pode responder por atos e contratos praticados em gestões passadas”.