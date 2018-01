Ex-governador de Minas é condenado por uso indevido de helicóptero A Justiça condenou, em primeira instância, o ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso (PMDB), por uso indevido do helicóptero da Polícia Militar no período em que ocupava o cargo de vice-governador do Estado (1999-2002). A informação foi divulgada pelo Ministério Público Estadual (MPE) de Minas Gerais. Conforme denúncia da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, Cardoso aproveitou-se do cargo e fez no período 95 viagens particulares utilizando o helicóptero PP-EJN, Pégasus 11, da PM mineira. A maioria das viagens teria sido feita fora dos dias úteis e freqüentemente para cidades onde se situam seus empreendimentos rurais e empresariais, segundo o MPE. O ex-governador foi condenado a ressarcir o custo das horas de vôo realizadas e a pagar multa equivalente a três vezes o valor do prejuízo causado aos cofres públicos. Ele também não poderá contratar com o poder público por 10 anos e seus direitos políticos ficam suspensos por oito anos - medida, que, na prática, só vale após transitar em julgado. Como a decisão é de primeira instância, Cardoso poderá recorrer. O ex-governador é pré-candidato ao Senado pelo PMDB mineiro e deverá disputar a indicação com o ex-presidente e ex-governador Itamar Franco, de quem era vice na época. Cardoso não foi localizado pelo Estado para comentar a decisão.