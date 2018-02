Ex-general Yaalon é nomeado ministro da Defesa de Israel O ex-general Moshe Yaalon foi nomeado neste domingo o novo ministro da Defesa de Israel, no lugar de Ehud Barak. "Num período tão crítico da segurança do Estado de Israel, com todas as regiões ao nosso redor em turbulência, é importante que este posto seja ocupado por um homem tão rico em experiência como Moshe Yaalon", disse em comunicado o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.