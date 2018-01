Ex-garçom é preso e depõe sobre a morte de Daniel Um ex-garçom do restaurante Rubayat que era procurado pela polícia foi preso hoje em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a assessoria da secretária de Segurança, o ex-garçom, cujo nome não foi revelado, estava prestando depoimento ao delegado Romeu Tuma Júnior, delegado seccional do município, por volta das 16 horas. Foi no Rubayat que o ex-prefeito de Santo André Celso Daniel jantou no dia em que foi sequestrado, no último dia 20 de janeiro. Segundo informou ontem o "Jornal Nacional" da Rede Globo, o garçom seria amigo de Cleílson Gomes de Souza, que foi preso ontem acusado de ter sido o responsável pelo resgate de helicóptero de dois presos de um presídio de Guarulhos, na Grande São Paulo. O ex-garçom teria pedido demissão do Rubayat há duas semanas, e pode estar envolvido na morte do prefeito Celso Daniel.