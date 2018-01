Ex-funcionários da Funasa protestam contra Serra Cerca de 100 funcionários demitidos da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) estão aguardando a chegada do ministro da Saúde e pré-candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Os funcionários, conhecidos como "mata-mosquitos", estão reunidos na porta da associação e pretendem entregar um documento contra o ministro solicitando a reintegração dos seis mil funcionários demitidos em 1999 da fundação. Segundo os manifestantes, eles argumentarão que somente a reintegração poderá resolver o problema da dengue no Rio, que já fez 916 vítimas (das quais duas fatais) na capital do Estado.