Ex-engraxate de Alencar aguarda na fila para velório Uma fila de admiradores do ex-vice-presidente da República José Alencar começou a se formar na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, que, até 2010, era a sede do governo de Minas Gerais. Entre eles, está o pedreiro Sebastião Francisco Ferreira, de 51 anos, que, na infância, foi engraxate do então empresário. "Ele me levava para a casa dele, onde eu tomava café primeiro. Só depois eu engraxava o sapato dele", conta, emocionado.