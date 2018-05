Ex-dirigentes do PMDB terão de devolver verba A Justiça Federal condenou os ex-dirigentes do PMDB Nabor Teles da Rocha Júnior, João Correia Lima Sobrinho e Armando Dantas do Nascimento por mau uso de verbas do Fundo Partidário. Eles deverão ressarcir os cofres públicos em R$ 39,2 mil. Na ação, a Justiça concluiu que não foi comprovada a aplicação correta da verba. Cabe recurso.