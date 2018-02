Ex-diretores da Petrobras recorrem contra bloqueio

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli e ex-diretores da empresa recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar se livrar de uma decisão que determinou o bloqueio dos seus bens. Recentemente, o ministro do STF Gilmar Mendes manteve a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) favorável à indisponibilidade dos bens. Para Mendes, o bloqueio é cabível e até recomendável.

No recurso protocolado nesta segunda-feira no STF, Gabrielli e os ex-dirigentes da Petrobras pedem que o ministro reveja sua decisão ou leve o caso a julgamento pelos integrantes da 2ª Turma do Supremo.