Ex-diretora do IMDC nega ligação com desvios no MTE A ex-diretora institucional do Instituto Mundial do Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC), Geraldine de Lima Revoredo, contestou nesta quinta-feira, 19, o relatório da Polícia Federal que a liga a irregularidades investigadas na Operação Esopo. Deflagrada no último dia 9, a operação prendeu servidores públicos e funcionários do IMDC, uma entidade sem fins lucrativos com sede em Belo Horizonte, por participação em supostos desvios na execução de convênios bancados com verba do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).