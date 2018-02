Ex-diretor da Petrobras volta para a PF no Paraná O ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, chegou na manhã de quinta-feira à sede da Polícia Federal, em Curitiba, onde já esteve preso, para cumprir nova determinação judicial proposta pelo Juiz Federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, com o objetivo de evitar uma possível fuga. O advogado do ex-diretor, Cássio Norberto, disse que irá recorrer da decisão. Costa foi detido no Rio de Janeiro na tarde de ontem e transferido para Curitiba na manhã de hoje.