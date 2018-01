Ex-diretor da Petrobrás depõe ao Ministério Público do Rio

Atualizado às 16h50

RIO - O ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, prestou depoimento por duas horas e meia ao Ministério Público do Rio (MP-RJ). As declarações foram dadas na casa do ex-diretor, em prisão domiciliar em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

As declarações serão incluídas em dois inquéritos civis. No primeiro, o MP-RJ apura sobrepreço em um contrato assinado entre a Petrobrás e a construtora Andrade Gutierrez para obras de ampliação do Centro de Pesquisa da Petrobrás (Cenpes). Em outra investigação, o MP-RJ verifica a evolução patrimonial incompatível com a renda de Sérgio Machado, presidente licenciado da Transpetro, empresa subsidiária da Petrobrás.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O promotores chegaram às 13h53 e saíram às 16h22 em três carros sem identificação oficial. Nessa quinta-feira, 27, a assessoria de Machado informou que a oitiva de Costa não tem ligação com a Operação Lava Jata que investiga desvio de verbas na estatal. O ex-presidente da Transpetro disse que a investigação da promotoria do Rio já havia concluído "de forma categórica" que seus ganhos são "totalmente compatíveis com sua renda e patrimônio".