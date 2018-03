Ex-diretor da Delta é preso em Goiânia

De acordo com as investigações, esse funcionário teria recebido propina para facilitar a entrada do contraventor, Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, na concessão do serviço de bilhetagem eletrônica dos ônibus do Distrito Federal, em sociedade com a Delta Construções.

Além desse servidor, foi pedida a prisão de outras quatro pessoas no DF. A operação Saint Michel é um desdobramento da Operação Monte Carlo, deflagrada para desarticular quadrilha que explorava máquinas caça-níqueis em Goiás.