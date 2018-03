Ex-diretor da Camargo Corrêa diz que Petrobras poderia ter evitado 'conluio'

Avancini disse que outras empreiteiras, como a Odebrecht, estão envolvidas no esquema investigado pela Operação Lava Jato. "Não tenho sentimento de vingança contra a Odebrecht ou qualquer outra empresa. Infelizmente a verdade é um pouco mais dura do que eles estão dispostos a assumir", declarou, lembrando que já há uma investigação em curso sobre o envolvimento de outras empresas.

Avancini relatou que a propina era incluída no preço das obras contratadas pela Petrobras, embora o custo dos empreendimentos ficasse abaixo do teto estabelecido pela estatal. Segundo o ex-diretor-presidente, a propina era cobrada independentemente se as empreiteiras tinham prejuízo ou lucro com as obras porque já havia um acerto inicial com as diretorias de Abastecimento e Serviços.