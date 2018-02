Ex-diretor da Câmara do PR volta à prisão após 5h livre

O habeas-corpus liberando Bibinho, que estava preso desde o dia 24 de abril, foi concedido pela juíza substituta do Tribunal de Justiça Lilian Romero, sob alegação de que o pedido de prisão preventiva foi concedido por uma vara sem competência para julgar a questão. Imediatamente o Ministério Público Estadual (MPE) reapresentou o pedido de prisão, desta vez à 9ª Vara Criminal, onde a juíza Ângela Regina Ramina de Lucca deferiu a representação. O processo corre nessa vara, onde a denúncia foi acatada.

A nova prisão deveria ser realizada somente depois das 6 horas da manhã desta sexta-feira, pois a legislação impede a entrada de policiais nas residências até esse horário. No entanto, Bibinho teria saído de casa durante a madrugada, o que levou à abordagem e ao cumprimento do mandado. O coordenador do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), procurador de Justiça Leonir Batisti, disse que a prisão do ex-diretor é necessária em razão das "teias de conhecimento do Abib Miguel para dificultar ações do Ministério Público e da própria Justiça".

Os ex-diretores José Ary Nassiff (Administração) e Cláudio Marques da Silva (Pessoal), além do servidor João Leal de Mattos, que também estavam presos, foram libertados por força de habeas-corpus. O Ministério Público ainda analisa a possibilidade de pedir novamente as prisões preventivas. No escritório de advocacia que defende o ex-diretor-geral, a informação é de que os advogados ainda estão analisando os documentos.