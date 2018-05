Ex-diretor da Assembleia do Paraná é solto O ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Abib Miguel, conhecido como Bibinho, deixou o quartel da Polícia Militar de Curitiba nesta tarde. Acusado de ser o principal responsável por desvios de recursos da Assembleia por meio de contratação de funcionários fantasmas, ele estava preso havia 49 dias. A liberdade foi conseguida depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) José Antonio Dias Toffoli determinou a suspensão das investigações na área criminal que eram feitas pelo Ministério Público paranaense.