Ex-deputados indiciados perdem foro privilegiado As investigações sobre os parlamentares que não foram reeletios e estão envolvidos no esquema de venda superfaturada de ambulâncias, denominada Máfia dos Sanguessugas, passarão à competência da Justiça comum a partir desta quinta-feira. Esses parlamentares deixarão de ter mandato e perderão o foro privilegiado. Até esta quarta, as investigações sobre eles estão no Supremo Tribunal Federal (STF). Na terça-feira, a Polícia Federal indiciou mais seis deputados acusados de envolvimento no esquema. Os deputados Lino Rossi (PP-MT), Enivaldo Ribeiro (PP-PB), Marcos Abramo (PP-SP), Ildeu Araújo (PP-SP), Gilberto Nascimento (PMDB-SP) e João Batista (PP-SP) foram indiciados por crimes de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. Além desses deputados, 16 dos 118 parlamentares investigados já haviam sido indiciados na semana passada por envolvimento no esquema. Os indiciamentos são feitos pela força-tarefa montada pela PF para fazer as investigações. Todos os parlamentares investigados são acusados de envolvimento no esquema de venda superfaturada de ambulâncias com recursos de emendas ao orçamento, liderado pelo dono da Planam, Luiz Antônio Vedoin. O deputado Lino Rossi, por exemplo, foi apontado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Sanguessugas de ter iniciado o esquema no Congresso Nacional e de ter apresentado Vedoin a outros parlamentares. Foro privilegiado O foro privilegiado permite que políticos, no exercício de suas funções, sejam julgados e investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Mas, quando terminam seus mandatos, os processos voltam para a Justiça comum. O objetivo é que os parlamentares não fiquem sujeitos a políticas locais. Porém, na prática, acaba servindo de refúgio para políticos e administradores públicos que buscam a impunidade. Veja quais são os parlamentares indiciados pela PF até agora: Celcita Pinheiro (PFL-MT) Lino Rossi (PP-MT) Enivaldo Ribeiro (PP-PB) Marcos Abramo (PP-SP) Ildeu Araújo (PP-SP) Gilberto Nascimento (PMDB-SP) João Batista (PP-SP) Jonival Lucas (PTB-BA) Reginaldo Germano (PP-BA) Neuton Lima (PTB-SP) João Grandão (PT-MS) César Bandeira (s.partido - MA) Almeida de Jesus (PR-CE) João Correia (PMDB-AC) Júnior Betão (PR-AC) Edna Macedo (PTB-SP) Amauri Gasques (PR-SP) Tetê Bezerra (PMDB-MT) Vanderlei Assis (PP-SP) Paulo Feijó (PSDB-RJ) Nilton Capixaba (PTB-RO) Ney Suassuna (PMDB-PB) (senador)