Ex-deputado Raul Brunini morre no Rio O radialista Raul Brunini, de 90 anos, morreu no sábado, no Rio de Janeiro, por falência múltipla dos órgãos. Ex- deputado estadual e federal, Brunini chegou a ser secretário de Estado do Rio, no governo de Carlos Lacerda e lutava contra um câncer. Nascido em Rio Claro, interior paulista, ele iniciou sua carreira como locutor da Rádio Clube local. Chegou ao Rio em 1941 para trabalhar na Rádio Tupi. Era casado e deixa um filho.