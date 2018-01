Ex-deputado pede renúncia de cargo de diretor em Minas

Moreira, que se notabilizou por construir um castelo no interior do Estado, avaliado em mais de R$ 20 milhões, apresentou no fim da tarde de ontem seu pedido de renúncia do cargo, que havia assumido no último dia 4.

A carta de renúncia foi apresentada dois dias depois de vir à tona sua indicação para a direção da empresa de economia mista, que tem como acionista principal o próprio governo estadual, além da Companhia Energética (Cemig) e o Banco de Desenvolvimento (BDMG) de Minas.

O episódio causou desgaste ao governo de Antonio Anastasia (PSDB). O nome de Moreira foi referendado pelo conselho da MGI no dia 28 de março. A administração estadual alegou que atendeu a uma indicação do PR, partido que no Estado integra a base de apoio de Anastasia.

Como diretor vice-presidente da empresa, Moreira tinha direito a um salário de R$ 11 mil.

O ex-deputado - que também causou polêmica como parlamentar ao defender o fim do Conselho de Ética da Câmara e foi acusado de usar verba indenizatória para contratar empresas de sua família - disputou a eleição de 2010, mas não conseguiu se reeleger.

A assessoria da Secretaria da Fazenda alegou desconhecer as razões apresentadas por Moreira em sua carta de renúncia. O Conselho de Administração da MGI é presidido pelo secretário Leonardo Colombini, encarregado de convocar a reunião extraordinária. O ex-deputado não foi localizado hoje pela reportagem.