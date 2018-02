Ex-deputado Narciso Mendes seria o 'Senhor X' de 1997 No escândalo que orbita o governador Tião Viana (PT-AC) está o principal suspeito de ser o Senhor X, personagem que disse ao jornal Folha de S.Paulo haver um esquema de compra de votos na aprovação da emenda de reeleição, no governo FHC, em 1997. Trata-se do ex-deputado federal Narciso Mendes. Antigo rival político da família, principal opositor do governo Jorge Viana (1999 a 2006), o ex-parlamentar virou um grande aliado do atual governo. Pai do empresário Narciso Mendes Júnior, preso na Operação G7, Mendes é vizinho do governador em Rio Branco e um de seus principais confidentes. Nas 108 mil gravações da PF há ligações frequentes dele para Viana, para discutir assuntos políticos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.