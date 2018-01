Ex-deputado mineiro assume diretoria em empresa mista

A empresa de economia mista é vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda e tem como acionistas o próprio governo estadual, a Companhia Energética (Cemig) e o Banco de Desenvolvimento do Estado (BDMG).

Moreira disputou a eleição de 2010, mas não conseguiu se reeleger. Obteve 45,5 mil votos, figurando como oitavo suplente de sua coligação. O ex-deputado disputou o cargo na MGI como candidato único e teve o nome referendado pelos outros membros do Conselho no dia 28 de março. Ele assumiu o cargo no último dia 4.

O governo de Minas argumentou hoje que a indicação de Moreira foi feita pelo PR, partido que no Estado integra a base de apoio ao governo Antonio Anastasia (PSDB). Conforme o governo, o ex-deputado despacha na Cidade Administrativa e sua eleição não tinha a "exigência legal" de ser publicada no Diário Oficial do Estado, o Minas Gerais. A ata de publicação já foi protocolada na Junta Comercial.