Ex-deputado Hildebrando Pascoal vai a julgamento O julgamento do ex-deputado federal Hildebrando Pascoal começa nesta segunda-feira, 23, às 9 horas, na Justiça do Distrito Federal. Também estarão no banco dos réus João Souza Pinheiro e Reginaldo Rocha de Souza. Segundo a Agência Brasil, eles responderão pelos crimes de homicídio e formação de quadrilha. Os três são acusados do assassinato, em 1997, do soldado do Corpo de Bombeiros do Acre Sebastião Crispim, uma das testemunhas da Subcomissão Nacional de Direitos Humanos, criada para investigar a atuação do esquadrão da morte no Estado. A sessão de julgamento será comandada pelo juiz federal substituto da 12ª Vara, José Airton de Aguiar Portela.