Ex-deputado foragido se entrega à polícia de Rondônia

Acompanhado de advogados e familiares, o ex-deputado prestou depoimento á juíza Larissa Pinho. Após receber voz de prisão, Valter foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e em seguida foi levado para o presídio estadual Pandinha. Araújo foi o deputado estadual mais votado na eleição passada, somando mais de 20 mil votos. Elegeu-se presidente da Assembleia e menos de um ano depois foi preso, durante a Operação Termópilas.

A operação foi deflagrada no dia 18 de novembro de 2011, com o cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva, quatro de temporárias e 57 ordens de busca e apreensão em seis cidades do Estado. Oito dos 24 deputados da Assembleia Legislativa foram presos.

De acordo com o MP, a quadrilha atuava em um esquema fraudulento que favorecia empresas em licitações e contratos de prestação de serviço a órgão do governo, especialmente na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Secretaria de Justiça (Sejus). Cerca de 20 pessoas foram indiciadas em quase 70 ações penais propostas, que incluíam formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, violação de sigilo, entre outros crimes.