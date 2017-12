Ex-deputado federal pelo PT morre em Belo Horizonte O ex-deputado federal e ex-prefeito de Governador Valadares (MG), João Domingos Fassarella (PT), de 63 anos, faleceu no final da noite de domingo, 12, em Belo Horizonte. Ultimamente, Fassarella ocupava o cargo de secretário-adjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas estava licenciado para tratar de problemas de saúde. De acordo com informações do PT, Fassarella lutava há alguns anos contra um câncer e sofreu uma parada cardíaca no dia 7 de setembro. Desde então, permanecia internado no hospital Vera Cruz, na capital mineira. O corpo foi velado nesta segunda-feira pela manhã no Cemitério Bonfim. À tarde, seria transferido para a Câmara Municipal de Governador Valadares, onde o ex-prefeito receberia homenagens. O PT informou que o enterro está marcado para o final da manhã da próxima terça-feira, 14, na cidade Castelinho (ES), sua terra natal. A Executiva Nacional do partido divulgou uma nota de pesar assinada pelo presidente Marco Aurélio Garcia. "Militante do antigo Partido Comunista Brasileiro, Fassarella se filiou ao PT em 1984, e se destacou como uma grande liderança comprometida com as políticas sociais", diz a nota. Ele deixa a esposa e cinco filhos.