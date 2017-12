Ex-deputado federal morre em incêndio em Fortaleza O ex-deputado federal cearense (Arena e PDS) e dono dos Cartórios Ossian Araripe, Ossian Araripe, de 88 anos morreu na madrugada desta segunda-feira vítima de incêndio em apartamento na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Araripe foi a única vítima fatal do sinistro que atingiu o apartamento dele, no sétimo andar do Condomínio Pontal da Enseada, um prédio de 15 andares. O sepultamento será na terça, às 10h. Araripe estava em seu apartamento com sua mulher, Maria Cleide, um filho e a empregada. Os três últimos conseguiram escapar com vida. A perícia técnica levantará as causas do incêndio. O incêndio começou às 4 horas da madrugada e somente às 6 horas os Bombeiros conseguiram debelar as chamas. Ossian Araripe militava politicamente na Região do Cariri. É o pai do prefeito do Crato, a 550 quilômetros de Fortaleza, Samuel Araripe (PSDB).