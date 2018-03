Ex-deputado é preso no DF por homicídio em Alagoas

O ex-deputado federal Francisco Tenório (PMN-AL) foi preso pela Polícia Federal, na noite de quarta-feira, 2, em sua residência, em Brasília. A prisão do deputado foi decidida pelos juízes da 7ª e 17ª Varas Criminais do Fórum de Maceió, a pedido dos promotores de Justiça do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc) do Ministério Público Estadual.

Derrotado na última eleição de outubro de 2010, quando não conseguiu votos suficientes para se reeleger, Francisco Tenório perdeu a imunidade parlamentar e sua prisão era esperada desde o início do ano. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato do ex-cabo da PM José Gonçalves da Silva Filho, assassinado a tiros em 1996.

A prisão de Tenório foi confirmada pela assessoria de comunicação do Ministério Público, que ficou de emitir uma nota oficial sobre o assunto desta quinta-feira, 3. O ex-deputado está sendo trazido esta manhã de Brasília para Maceió, onde ficará preso, depois de ser submetido a exame de corpo delito no Instituto Médico Legal Estácio de Lima (IML).

A Justiça Estadual de Alagoas também decretou a prisão do ex-deputado estadual Cícero Ferro (PMN), que encontra-se foragido e é procurado pela polícia. Seu advogado, Welton Roberto, trabalha para conseguir um habeas-corpus, na tentativa de livrar seu cliente da prisão.