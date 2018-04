Ex-deputado é condenado por sonegação fiscal em SP

O empresário e ex-deputado estadual por São Paulo Joseph Zuza Somaan Abdul Massib, conhecido como Zuza, foi condenado no último dia 10 de setembro à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semi-aberto, pelo crime de sonegação fiscal. O acusado omitiu rendimentos em sua declaração de imposto de renda no exercício de 1998. O crime foi denunciado pelo Ministério Público Federal em novembro de 2007, após a conclusão do inquérito, porque o réu teria feito declaração falsa no imposto de renda, ocultando rendas auferidas. O juiz federal Luiz Antonio Ribeiro Marins, da 2ª Vara Federal Criminal de Marília, também determinou o pagamento de 100 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigidos.