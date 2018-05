Ex-deputado Bernardo de Souza morre aos 68 anos O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Pelotas (RS) Bernardo de Souza morreu nesta quarta-feira, aos 68 anos, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele estava internado desde o início do mês com infecção pulmonar e renal. O corpo será velado na Assembleia Legislativa e cremado no final da tarde de quinta-feira.