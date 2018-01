Ex-chefe de segurança de Dilma vai chefiar Sesge

Nomeado nesta segunda-feira por portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), o policial substituirá o também delegado Valdinho Jacinto Caetano, que, como antecipou o jornal O Estado de S. Paulo, renunciou ao comando da Sesge após uma crise com o Ministério da Defesa. Ele pediu demissão ao ministro José Eduardo Cardozo em abril, mas comprometeu-se a ficar no cargo até o fim da Jornada Mundial da Juventude.

A PF divide com a área militar as políticas de segurança de megaeventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Dilma estaria privilegiando os comandos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército na distribuição de verbas e atribuições, o que atiçou a insatisfação dos policiais. Uma das fontes de atrito seria o combate ao terrorismo, por exemplo, posto sob a responsabilidade da Defesa, que não tem a prerrogativa de investigar crimes.

O delegado Andrei trabalhava desde 2011 como oficial de ligação em Madri, mas já chegou ao Brasil e deve tomar posse nos próximos dias. O MJ, no entanto, não soube precisar a data.

O governo chegou a cogitar até mesmo um nome da Defesa para o cargo, mas acabou prevalecendo o nome do delegado, cuja relação com a presidente se estreitou após a campanha de 2010. Em novembro passado, os dois teriam jantado na capital espanhola, fora da agenda oficial de Dilma.