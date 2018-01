Ex-chefe de gabinete de FHC vai comandar campanha de Aécio na internet

Diretor do Instituto FHC e um dos mais próximos interlocutores do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de quem foi chefe de gabinete, o engenheiro agrônomo Xico Graziano foi convidado pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG) para coordenar a estratégia digital de sua campanha presidencial.

A ideia do mineiro, que também é presidente nacional do PSDB, é montar o quartel-general "virtual" da campanha em São Paulo. Depois de assumir o comando da sigla, no ano passado, Aécio promoveu uma reforma nas estruturas online dos tucanos.

A equipe de operação digital foi ampliada e assessores de imprensa de todos os diretórios estaduais do PSDB foram chamados à Brasília e orientados a montar uma estrutura integrada de rede - antes, havia pouca comunicação entre os Estados. O mesmo aconteceu com os profissionais responsáveis pelas páginas virtuais das bancadas tucanas no Senado e na Câmara. O objetivo do senador é unificar nacionalmente o discurso do partido e difundir sua candidatura.