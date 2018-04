Ex-caseiro Francenildo diz que não consegue emprego

Francenildo vive de bicos como jardineiro e limpezas de piscina. Aconselhado pelo advogado, Wlicio Nascimento, retomou os estudos. Ele só tinha a 4ª série quando contou ter visto Palocci várias vezes na chamada "casa do lobby" em Brasília e deve concluir o segundo grau no próximo ano. Sobre o ex-ministro, prefere nem falar: "O que ele (Palocci) faz não me interessa, meu problema é com a Justiça".

Francenildo aguarda a conclusão de um processo em que pede indenização por seu sigilo bancário ter sido violado. Na primeira instância, a Caixa Econômica Federal foi condenada a indenizá-lo em R$ 500 mil. O banco público recorreu e o processo está paralisado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília.