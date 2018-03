Ex-BBB Jean Wyllys vai integrar Comissão de Finanças

Segundo o PSOL, foi o deputado quem pediu para integrar a comissão de Finanças e Tributação. Ele é jornalista e professor universitário e em sua biografia não aparece qualquer menção de atuação anterior na área da comissão na qual ele vai participar.

Em seu primeiro discurso, realizado ontem, o parlamentar mencionou rapidamente o tema. Ele afirmou que considera "a ausência de recursos para as áreas sociais", "a elevada tributação indireta e demais distorções do modelo tributário" e o "crescente problema do endividamento público" fontes de "injustiça social" e "violações dos direitos humanos no Brasil". Willys destacou em seu discurso o fato de ser homossexual e ligado ao movimento LGBT e afirmou que a defesa dos direitos humanos nortearão seu mandato.