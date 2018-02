Ex-BBB e estilista Ronaldo Ésper se filiam ao PRB

Bambam se filiou ao PRB a convite de Russomano e pretende se candidatar a deputado estadual em São Paulo. "Vamos focar na saúde e na educação", disse. O ex-BBB disse que ainda não tem projetos concretos para sua candidatura, mas que pretende articular com sua equipe propostas que ajudem o Estado e que venham ao encontro dos ideais do povo.

Já Ronaldo Ésper, provável candidato a deputado federal, disse que sua área de atuação prioritária será a moda. "Não é frescura. É um segmento muito importante para o Brasil, que sofre com uma concorrência desleal do exterior e também com contrabando", defendeu. Ésper também quer estimular a profissionalização no setor. "Hoje, as pessoas preferem ser recepcionistas ou mesmo motoboy do que ser alfaiate, por exemplo".

Os dois filiados manifestaram apoio a Celso Russomano, principal aposta do partido nas eleições de 2014. Ésper disse que está na torcida pelo amigo que, segundo ele, pode se candidatar ao governo paulista.

O presidente do PRB, Marcos Pereira, disse que tem a melhor expectativa possível com relação aos novos filiados. Na avaliação do dirigente, eles podem ter uma votação interessante. "Mas, essa questão de artistas acaba sendo uma incógnita, pois às vezes o eleitor não compreende bem", ponderou.

Sula Miranda

Outra personalidade bastante conhecida, a cantora Sula Miranda, a "rainha dos caminhoneiros", também esteve presente no encontro. Sula assumiu recentemente a coordenação nacional de transportes do PRB, e disse que sair candidata à deputada federal em 2014 pode vir a ser uma necessidade, mas ainda não há nada decidido. "Não basta ser rainha, tem que participar", disse.

Atualmente, a cantora está empenhada em dialogar com lideranças na área de transportes para elaborar propostas voltadas ao setor e também identificar possíveis filiações.

Sula, que também é amiga de Russomano, disse que ele poderá se candidatar a deputado federal no ano que vem.