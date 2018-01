Ex-banqueiro confirma ter feito remessas em nome da empresa

GENEBRA - Pivô da suspeita de pagamento de propinas pela Alstom a funcionários públicos do Brasil, o ex-banqueiro Oskar Holenweger confirmou que de fato fez transferências de recursos em nome da empresa francesa para o exterior. Em julgamento num tribunal suíço iniciado nesta semana, ele negou as acusações de lavagem de dinheiro e formação de caixa 2. Insistiu ter agido "sob o mandato da Alstom" e alegou que na época estava convencido de que as transferências eram legais.

A Justiça suíça o acusa de ter se utilizado de notas falsas, contratos fictícios com supostos consultores e empresas de fachada em paraísos fiscais para desviar recursos da Alstom para o pagamento de propinas no Brasil.

A acusação no processo em julgamento não é contra a Alstom, mas contra o ex-banqueiro suíço, por ter atuado para formação do caixa 2 da empresa. Holenweger é citado como responsável por mediar "pagamentos de corrupção" entre a Alstom e "um agente público brasileiro" para obtenção de contratos públicos.