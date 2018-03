Ex-auxiliar de Yeda desiste de cargo em gestão petista O ex-chefe da Casa Civil do governo Yeda Crusius (PSDB) Cezar Busatto (PPS) desistiu de ocupar a Secretaria Especial de Inovação e Estratégia de Canoas, na administração do prefeito petista Jairo Jorge. A renúncia, anunciada ontem, antes mesmo da posse formal, evita a crise que estava se instalando no PT. O partido pressionava seu prefeito a retirar o convite, feito na quinta-feira. Busatto, como deputado estadual do PMDB, foi ferrenho opositor do governo petista de Olívio Dutra (1999 a 2002). Como chefe da Casa Civil de Yeda, disse em conversa gravada e divulgada pelo vice-governador Paulo Feijó (DEM) que grandes partidos se financiavam com recursos de estatais gaúchas. Em breve entrevista, Busatto disse que sai para preservar a governabilidade e evitar que atitudes de hostilidade possam introduzir um fator desestabilizador na administração de Jairo Jorge. E afirmou que seu gesto retribui a generosidade e grandeza política demonstrada pelo prefeito, que, ao convidá-lo, não olhou para os ódios e rancores antigos da política gaúcha e preferiu inaugurar um tempo de entendimento. O prefeito, por sua vez, disse que recebeu com humildade as críticas do partido. Mas, ao mesmo tempo, fez questão de demonstrar que não concorda com elas. "Sou prefeito de Canoas e não da Executiva do PT", ressaltou. "Nosso governo nasceu sob o signo da amplitude, com uma política de alianças ampla." Jairo Jorge ainda não escolheu o substituto de Busatto.