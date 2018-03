Ex-assessor vai depor sobre compra de fazenda Preso desde a Operação Santa Tereza, no final de abril, por suspeita de desvio de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), o lobista João Pedro de Moura, que foi assessor do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (PDT-SP), sairá da prisão no próximo dia 15, direto para o banco dos réus. Moura é um dos 12 acusados de superfaturar em R$ 1 milhão a compra da Fazenda Ceres, em Piraju, no sudoeste paulista, a 330 quilômetros de São Paulo, adquirida com verba da União. O juiz da 1ª Vara Federal de Ourinhos, João Batista Machado, interrogará pessoalmente os oito principais acusados. Outros três serão ouvidos por carta precatória. As audiências começam dia 14, quando será ouvido o ex-prefeito de Piraju, Maurício de Oliveira Pinterich (PSDB). Os réus foram denunciados pelo Ministério Público Federal pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos. A denúncia incluiu o presidente da Força Sindical, mas Paulinho foi beneficiado pelo foro privilegiado quando se elegeu deputado. Seu processo seguiu para o Supremo Tribunal Federal (STF). O Ministério Público concluiu que a fazenda foi superfaturada em 77%, pois seu valor máximo deveria ter sido estabelecido em R$ 1,3 milhão. Todos os réus negam os crimes.