Ex-assessor diz que apresentou emendas com aval de Suassuna O corregedor do Senado, Romeu Tuma, ouviu o depoimento de Marcelo Carvalho, ex-assessor do senador Ney Suassuna. Segundo Tuma, no depoimento, o ex-assessor negou ter recebido recursos da máfia das ambulâncias. Marcelo Carvalho disse também que todas as emendas que apresentou para a compra de ambulâncias foram feitas com conhecimento de Suassuna. "O Marcelo deixou claro que nunca fez nada sem o conhecimento do senador. E que isso seria uma deslealdade", contou Tuma. O corregedor disse que pretende ouvir outros assessores do gabinete de Suassuna. Para ele, o depoimento de Marcelo foi "pouco convincente".