Ex-assessor de Palocci depõe na Polícia Federal O ex-assessor de Antonio Palocci no Ministério da Fazenda, o jornalista Marcelo Netto, está depondo na Polícia Federal. Este é o segundo depoimento de Marcelo Netto ao delegado Rodrigo Carneiro Gomes, responsável pelas investigações sobre a violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. O jornalista é suspeito de ter vazado o sigilo do caseiro para a revista Época. No primeiro depoimento à PF, dia 5 de abril, Marcelo Netto declarou-se inocente. Ele usou o direito legal de permanecer calado e não foi indiciado. Segundo informações da PF, o delegado Rodrigo Carneiro Gomes, que ouviu o depoimento de Netto, não viu razões para incriminá-lo. Na ocasião, ao ser perguntado sobre o motivo da presença de Marcelo Netto na casa do ex-ministro Antonio Palocci, quando o ex-presidente da Caixa Econômica Federal levou o extrato da conta do caseiro, o advogado Eduardo Toledo disse que ser normal a presença de um assessor na casa do então ministro, principalmente naquele momento de crise.