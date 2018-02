Ex-assessor de Dirceu ganha cargo em município do Rio

Sereno foi empossado ontem pelo prefeito Washington Quaquá (PT), mas informou que não vai comentar sua nomeação para o cargo. Conforme sua assessoria de imprensa, o novo secretário foi escolhido pela experiência na área da administração pública.

De acordo com a prefeitura de Maricá, o secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Petróleo tem o papel de "buscar investimentos privados para o município e apresentar as potencialidades da cidade em diversos âmbitos". A expectativa de políticos locais é de que Sereno aproveite seus contatos com o governo federal para beneficiar a cidade.

Além de ter sido assessor de Dirceu, Sereno é economista, integrou a Central Única dos Trabalhadores (CUT), participou do governo de Benedita da Silva, no Rio, em 2002, e foi secretário de Comunicação do PT, em 2005. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.