Ex-assessor de Dirceu é nomeado ouvidor da Petrobras

Sperling ocupava o cargo de gerente geral de comunicação da BR. Entre 2003 e 2007 foi consultor jurídico da Petrobras, informou nota distribuída pela empresa. O texto não cita, porém, a experiência anterior do novo ouvidor da companhia. Segundo currículo apresentado em campanha para deputado distrital em 2002, Sperling foi assessor de Dirceu na Câmara dos Deputados em 1993. Em 1995, mudou-se para o Senado para trabalhar com Dutra.

A nomeação foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que aprovou ainda duas mudanças na direção da BR. Os diretores de operações e logística, Edimilson Sant''Anna, e da rede de postos, Edimario Oliveira Machado, serão substituídos por José Zonis e Luiz Claudio Caseira Sanches, respectivamente. Os dois novos executivos são funcionários de carreira da estatal, mas segundo fontes, seriam indicações conjuntas do PTB e do PMDB.