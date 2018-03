Ex-amante do goleiro Bruno presta depoimento à tarde em Minas

BELO HORIZONTE - A ex-amante de Bruno Fernandes e suspeita de envolvimento no desaparecimento de Eliza Samudio, Fernanda Gomes Castro, vai prestar depoimento na tarde desta terça-feira, 20, segundo a polícia.

O horário para a oitiva no Departamento de Homicídios, em Belo Horizonte, ainda não está confirmado, mas deve ser entre as 15 e 16 horas.

Fernanda é citada seis vezes nos depoimentos e investigada no inquérito e teria ajudado a cuidar do bebê de Eliza. Ela chegou à capital mineira no sábado.

Segundo os delegados responsáveis pelo caso, foi apurado o atleta se hospedou em um motel de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 6 de junho após deixar o Rio de Janeiro depois de um jogo do Flamengo, acompanhado da amante Fernanda Gomes de Castro, do amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão; do primo J, além de Eliza e do filho.