Ex-agentes da Aeronáutica fazem buzinaço no Planalto A Palácio do Planalto enfrentou hoje dois protestos que alteraram o humor de autoridades e funcionários. Desde o começo da manhã, um grupo de ex-agentes da Aeronáutica faz um buzinaço, com vuvuzelas e fogos de artifício, na Praça dos Três Poderes, em frente ao Planalto, no Distrito Federal (DF), pedindo a reintegração ao quadro de pessoal da força.