Ex-agente do SNI nega ter feito escutas ilegais

O ex-agente do Serviço Nacional de Inteligência (SNI), Francisco Ambrósio do Nascimento, negou nesta quarta-feira, 17, ter comandado o grampo do diálogo entre o presidente do Supremo Tribunal Federal(STF), Gilmar Mendes, com o senador Demóstenes Torres (DEM-GO). Segundo informações da Agência Senado, ele "negou peremptoriamente a acusação de ter participado de qualquer escuta telefônica legal ou ilegal, sobretudo a escuta no Supremo. Ele disse ainda não ter a menor idéia de quem realizou essa escuta ilegal.