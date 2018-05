Ex-agente do SNI entra com pedido de habeas corpus no STF

O ex-agente do Serviço Nacional de Informações (SNI), Francisco Ambrósio do Nascimento, entrou nesta sexta-feira, 12, com dois pedidos de habeas-corpus preventivo junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a CPI de Escutas Telefônicas (CPI do Grampo) e contra a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. O objetivo do pedido é livrar o ex-agente do risco de ser preso durante os depoimentos que deverá prestar a essas comissões. Veja Também: Grampos: Entenda a crise Projeto que obriga informar à PF dados de escuta é aprovado Nascimento pede ao STF que lhe seja concedido um salvo conduto para que ele não seja obrigado a assinar um termo de compromisso; para que possa ficar em silêncio se julgar melhor; para que possa exercer o direito de não se auto-incriminar; para que possa ter assessoria de seus advogados e comunicar com eles durante seu depoimento; para que possa tirar cópias do procedimento investigatório antes do depoimentos às CPIs. O ex-agente é apontado como suposto autor dos grampos ilegais contra o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes. Ele integrou a equipe montada pelo delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz para as investigações da Operação Satiagraha. Depois de ver rejeitado pelo STF pedido de acesso às investigações das operações Chacal e Satiagraha, a CPI do Grampo pretende encaminhar à Justiça Federal questões específicas, não protegidas pelo sigilo. O objetivo, segundo parlamentares, não é pedir o conteúdo integral das informações das operações, mas algumas questões.