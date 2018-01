Evento liberal precede Fórum Social Mundial O Fórum Social Mundial, marcado para 31 de janeiro a 5 de fevereiro, em Porto Alegre, terá uma espécie de contraponto no próximo dia 29, também na capital gaúcha. Promovida por 14 entidades, entre as quais o Instituto Liberal, o Instituto de Estudos Empresariais, a Associação da Classe Média e a Associação dos Jovens Empresários, a segunda etapa do Ciclo de Colóquios Para Entender o Brasil vai discutir como é possível superar a miséria e a exclusão social. A maioria dos organizadores é de tendências liberais, mas a idéia é estabelecer uma discussão pluralista, diz o presidente da Associação da Classe Média, Daniel Andrade. Entre os palestrantes estão o diretor do Instituto Brasileiro de Economia, Antônio Carlos Porto Gonçalves, e o advogado Cândido Prunes. "Vamos oferecer sugestões viáveis para resolver os problemas que o evento vai discutir", adianta Andrade. Os organizadores esperam um público de 300 pessoas no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As mesmas entidades já promoveram um colóquio que discutiu o futuro da democracia brasileira, no final do ano passado, e programam, para este ano, outros quatro eventos semelhantes, com os temas reforma agrária, desenvolvimento econômico, reforma política e segurança pública.